МСБ-Бизнес-авто

Основные сведения Цель кредита приобретение новых коммерческих транспортных средств (кроме легкового транспорта представительского класса), спецтехники с целью использования в хозяйственной деятельности заемщика; оплата страховой премии по договору страхования закладываемых ТС (если страховая премия включена в сумму кредита)

Валюта рубли

Сумма кредита 500 000—25 000 000

ПВ от 20%

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых 10,5—12%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% от суммы кредита/лимита кредитной линии

Пени за просрочку платежа по кредиту 0,1% за каждый день просрочки

Материальное обеспечение приобретаемое имущество спецтехника транспортные средства

Поручительство собственников бизнеса/членов семьи (по решению банка)

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)

Режим погашения дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы большая сумма кредита Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке

Дата актуализации 19.03.2019 16:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «МСБ-Бизнес-авто» в 10 городах России