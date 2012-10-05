МСБ-Бизнес-авто
Основные сведения
-
Цель кредита
приобретение новых коммерческих транспортных средств (кроме легкового транспорта представительского класса), спецтехники с целью использования в хозяйственной деятельности заемщика; оплата страховой премии по договору страхования закладываемых ТС (если страховая премия включена в сумму кредита)
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
500 000—25 000 000
ПВ от 20%
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Ставка по кредиту годовых
10,5—12%
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% от суммы кредита/лимита кредитной линии
-
Пени за просрочку платежа по кредиту
0,1% за каждый день просрочки
-
Материальное обеспечение
- приобретаемое имущество
- спецтехника
- транспортные средства
-
Поручительство
собственников бизнеса/членов семьи (по решению банка)
-
Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
-
Режим погашения
дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ (ООО,ЗАО,ОАО, ПАО, АО), ИП; отсутствие убытков от текущей деятельности на последнюю отчетную дату, картотеки по счетам в банках
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- большая сумма кредита
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита
- наличие (открытие) расчетного счета в банке
-
Дата актуализации
19.03.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «МСБ-Бизнес-авто» в 10 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
1023900000080
в вашем городе
Москва
(4012) 59-00-99