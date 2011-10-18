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Кредиты для бизнеса Дальневосточного Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Дальневосточном Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

5 кредитов для бизнеса

Бизнес-авто
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-актив
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% требуется, см. условия 3 дня
Развитие бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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