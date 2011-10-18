Кредиты для бизнеса Дальневосточного Банка

5 кредитов для бизнеса

Бизнес-авто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес-актив Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес-ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% — — требуется, см. условия 3 дня

Развитие бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.