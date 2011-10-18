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Кредиты для бизнеса Первого Дортрансбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Первом Дортрансбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

Коммерческая недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Кредит — бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 10 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Кредитная линия с гибкой процентной ставкой
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 5 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Обеспечение аукциона / тендера
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 1 000 000 до 3 месяцев не требуется
Обеспечение госзаказа / договора
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 10 000 000 требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Транспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Экспресс-микрокредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.4% 1 500 000 до 3 лет требуется, см. условия до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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