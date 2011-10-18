Кредиты для бизнеса Первого Дортрансбанка

Кредиты для бизнеса Первого Дортрансбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Первом Дортрансбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
8 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|15 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|10 000 000
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|5 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|1 000 000
|до 3 месяцев
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|10 000 000
|—
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|10 000 000
|до 1 года
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.5%
|3 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.4%
|1 500 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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