Кредиты для бизнеса Первого Дортрансбанка

8 кредитов для бизнеса

Коммерческая недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Кредит — бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 10 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Кредитная линия с гибкой процентной ставкой Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 5 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Обеспечение аукциона / тендера Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 1 000 000 до 3 месяцев не требуется —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Транспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.5% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Экспресс-микрокредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.4% 1 500 000 до 3 лет требуется, см. условия до 2 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.