Кредиты для бизнеса Энерготрансбанка

8 кредитов для бизнеса

МСБ-Бизнес-авто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 25 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

МСБ-Оборот без залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 20% 1 000 000 до 2 лет не требуется —

МСБ-Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% 10 000 000 до 6 месяцев требуется, см. условия —

МСБ-Тендер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 50 000 000 до 1 года — —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.