Кредиты для бизнеса Энерготрансбанка

Кредиты для бизнеса Энерготрансбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Энерготрансбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
8 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|25 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|доллары США
|7.5%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|евро
|7.5%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|25 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|25 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|доллары США
|7.5%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|евро
|7.5%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.5%
|25 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|доллары США
|8.25%
|—
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|евро
|8.25%
|—
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|20%
|1 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|10 000 000
|до 6 месяцев
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|25 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|доллары США
|8.25%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|евро
|8.25%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15%
|50 000 000
|до 1 года
|—
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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