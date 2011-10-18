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Кредиты для бизнеса Энерготрансбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Энерготрансбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

МСБ-Бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 25 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
доллары США 7.5% до 5 лет требуется, см. условия
евро 7.5% до 5 лет требуется, см. условия
МСБ-Бизнес-авто
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 25 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
МСБ-Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 25 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
доллары США 7.5% до 7 лет требуется, см. условия
евро 7.5% до 7 лет требуется, см. условия
МСБ-Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 25 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
доллары США 8.25% до 3 лет требуется, см. условия
евро 8.25% до 3 лет требуется, см. условия
МСБ-Оборот без залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 20% 1 000 000 до 2 лет не требуется
МСБ-Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 10 000 000 до 6 месяцев требуется, см. условия
МСБ-Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 25 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
доллары США 8.25% до 7 лет требуется, см. условия
евро 8.25% до 7 лет требуется, см. условия
МСБ-Тендер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 50 000 000 до 1 года
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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