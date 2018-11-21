Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса банка «ФК Открытие»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «ФК Открытие», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
7 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|8.7%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|50 000 000
|до 15 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|50 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|50 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|50 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|50 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|8.7%
|—
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк «ФК Открытие»
Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь постоянным клиентом как юр лицо и физ лицо уже на протяжении 16 лет.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5
ООО "Е***" в лице директора П. Евгения Владимировича, благодарит коллектив банка за профессионализм, вежливость, доброжелательное отношение к клиенту. Грамотные и приятные... Весь отзыв
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