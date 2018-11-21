Кредиты для бизнеса банка «ФК Открытие»

7 кредитов для бизнеса

Выгодный Рефинанс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 8.7% — до 5 лет требуется, см. условия —

Инвестиции Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% 50 000 000 до 15 лет требуется, см. условия —

Контрактное финансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Пополнение оборотных средств Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% 50 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Супер Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 8.7% — до 2 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.