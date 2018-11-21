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Кредиты для бизнеса банка «ФК Открытие»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «ФК Открытие», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Выгодный Рефинанс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 8.7% до 5 лет требуется, см. условия
Инвестиции
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% 50 000 000 до 15 лет требуется, см. условия
Контрактное финансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Пополнение оборотных средств
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% 50 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Супер Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 8.7% до 2 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк «ФК Открытие»

Оценка: 5 Не засчитана
Очень нравится работа директора по развитию клиентов МСБ С-н Оксана, всегда всю работу выполняет быстро, профессионально, с улыбкой. Оксана Евгеньевна доступно объясняет все... Весь отзыв
Оценка: 5
ООО "Е***" в лице директора П. Евгения Владимировича, благодарит  коллектив банка за профессионализм, вежливость, доброжелательное отношение к клиенту. Грамотные и приятные... Весь отзыв
Все отзывы
7 590

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