Кредиты для бизнеса банка «Хлынов»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Хлынове банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
7 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|—
|до 1 года и 6 месяцев
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|—
|до 2 лет
|недвижимость
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9.5%
|—
|до 1 года
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|—
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9.5%
|5 000 000
|до 3 месяцев
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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