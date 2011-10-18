Кредиты для бизнеса банка «Хлынов»

7 кредитов для бизнеса

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% — до 7 лет требуется, см. условия —

Оборотный — ВКЛ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% — до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия —

Оборотный — НКЛ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% — до 2 лет недвижимость —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.5% — до 1 года требуется, см. условия —

Рефинанс инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% — до 7 лет требуется, см. условия —

Рефинанс оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% — до 2 лет требуется, см. условия —

Тендерный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.5% 5 000 000 до 3 месяцев требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.