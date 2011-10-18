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Кредиты для бизнеса банка «Хлынов»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Хлынове банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% до 7 лет требуется, см. условия
Оборотный — ВКЛ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия
Оборотный — НКЛ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% до 2 лет недвижимость
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.5% до 1 года требуется, см. условия
Рефинанс инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% до 7 лет требуется, см. условия
Рефинанс оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% до 2 лет требуется, см. условия
Тендерный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.5% 5 000 000 до 3 месяцев требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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