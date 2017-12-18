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Кредиты для бизнеса Банка Интеза

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Банке Интеза, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

3 кредита для бизнеса

Всем по 10!
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% до 5 лет см. условия
Программа «6,5»
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% до 10 лет требуется, см. условия
Рефинансирование бизнес-кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 10 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк Интеза

Оценка: 5 Проверяется
Я вот уже более 10 лет являюсь клиентом Банка Интеза в качестве юридического лица. Если быть точнее, то речь идет об отделении, которое располагается по адресу: г. Санкт-Петербург... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Выражаем свою благодарность ведущему менеджеру по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Приволжского филиала Банка Интеза - Дырулу Анатолию за внимательное отношение к... Весь отзыв
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