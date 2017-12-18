Кредиты для бизнеса Банка Интеза

Оценка: Проверяется
Кредиты для бизнеса Банка Интезаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Банке Интеза, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
3 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9.6%
|—
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк Интеза
Оценка: 5 Не засчитана
Выражаем свою благодарность ведущему менеджеру по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Приволжского филиала Банка Интеза - Дырулу Анатолию за внимательное отношение к... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Мне в свое время помогли в Интеза по рефинансированию кредита, за год успешно выплатил тот заем, потому что, ставку снизили на 1,5%, это сразу стало ощутимо. Пару месяцев назад у... Весь отзыв
Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, Агророс.
Другие продукты: Автокредиты