Вход

Кредиты для бизнеса Ижкомбанка

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в Ижкомбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

5 кредитов для бизнеса

Автотранспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Аукцион
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% до 1 года не требуется
Коммерческая недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 50 000 000 до 7 лет приобретаемое имущество
Модернизация
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Товары
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 10 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
2 869

Похожие продукты других банков: Агророс, Байкалкредобанк, Владбизнесбанк.