Кредиты для бизнеса Ижкомбанка

5 кредитов для бизнеса

Автотранспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Аукцион Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — до 1 года не требуется —

Коммерческая недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 50 000 000 до 7 лет приобретаемое имущество —

Модернизация Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Товары Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 10 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.