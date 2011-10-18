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Кредиты для бизнеса банка «Калуга»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Калуга», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

5 кредитов для бизнеса

Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 80 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 80 000 000 до 2 лет и 6 месяцев требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.25% до 1 года требуется, см. условия
Рефинанс-Бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 75 000 000 до 10 лет
Тендерный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.25% 80 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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