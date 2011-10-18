Кредиты для бизнеса Банка Казани

9 кредитов для бизнеса

Жилищное строительство Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.9% 100 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.49% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Контракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.9% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.49% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 430 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Рантье Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.49% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Техника для бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.49% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Экспресс залоговый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Экспресс оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.9% 30 000 000 до 2 лет см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.