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Кредиты для бизнеса Банка Казани

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Банке Казани, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

9 кредитов для бизнеса

Жилищное строительство
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.9% 100 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.49% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Контракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.9% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.49% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 430 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Рантье
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.49% 30 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Техника для бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.49% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Экспресс залоговый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Экспресс оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.9% 30 000 000 до 2 лет см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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