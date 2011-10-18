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Кредиты для бизнеса Крайинвестбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Крайинвестбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

11 кредитов для бизнеса

Агро Инвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.8% 70 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Агро Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.4% 50 000 000 до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия
Бизнес ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.55% 70 000 000 до 10 лет недвижимость
Все просто!
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.55% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней
Коммерческая ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.8% 70 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Коммерческая ипотека — просто!
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.75% 5 000 000 до 10 лет недвижимое имущество до 2 дней
Коммерческий транспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Коммерческий транспорт — просто!
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.75% 5 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней
На развитие бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.55% 70 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.25% 50 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Фермер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.2% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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