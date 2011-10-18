Кредиты для бизнеса Крайинвестбанка

11 кредитов для бизнеса

Агро Инвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.8% 70 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Агро Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.4% 50 000 000 до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия —

Бизнес ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.55% 70 000 000 до 10 лет недвижимость —

Все просто! Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.55% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней

Коммерческая ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.8% 70 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Коммерческая ипотека — просто! Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.75% 5 000 000 до 10 лет недвижимое имущество до 2 дней

Коммерческий транспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Коммерческий транспорт — просто! Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.75% 5 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней

На развитие бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.55% 70 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.25% 50 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Фермер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.2% 7 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.