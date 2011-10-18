Кредиты для бизнеса КС Банка

Кредиты для бизнеса КС Банкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в КС Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
4 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15%
|4 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14%
|4 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15%
|4 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14%
|4 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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