Кредиты для бизнеса КС Банка

4 кредита для бизнеса

Для малого бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 4 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней

Оборудование и транспортные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Под залог недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.