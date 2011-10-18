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Кредиты для бизнеса КС Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в КС Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Для малого бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 4 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней
Оборудование и транспортные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Под залог недвижимости
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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