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Кредиты для бизнеса банка «Кубань Кредит»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Кубань Кредите банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Партнер-Авто
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 5 лет требуется, см. условия
Партнер-Инвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 5 лет требуется, см. условия
Партнер-Ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 5 лет требуется, см. условия
Партнер-Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 2 лет требуется, см. условия
Партнер-Предпринимательский
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 5 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Партнер-Рефинанс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 5 лет поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет гарантии Корпорации МСП
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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