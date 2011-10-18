Кредиты для бизнеса банка «Кубань Кредит»

7 кредитов для бизнеса

Партнер-Авто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 5 лет требуется, см. условия —

Партнер-Инвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 5 лет требуется, см. условия —

Партнер-Ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 5 лет требуется, см. условия —

Партнер-Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 2 лет требуется, см. условия —

Партнер-Предпринимательский Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 5 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Партнер-Рефинанс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 5 лет поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет гарантии Корпорации МСП —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.