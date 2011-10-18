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Кредиты для бизнеса банка «Кузнецкий»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Кузнецкий», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

Бизнес-Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 18% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Бизнес-Основные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-Поручитель
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-развитие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-Стандарт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 17 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Бизнес-Тендер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14%
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% до 5 лет гарантии Корпорации МСП
Реальное предложение
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 000

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