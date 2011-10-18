Кредиты для бизнеса банка «Кузнецкий»

8 кредитов для бизнеса

Бизнес-Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 18% 10 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Бизнес-Основные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% — до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Поручитель Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес-развитие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.5% — до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Стандарт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 17 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Тендер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — — — —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% — до 5 лет гарантии Корпорации МСП —

Реальное предложение Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.