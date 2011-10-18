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Кредиты для бизнеса банка «Левобережный»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Левобережный», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

11 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15.5% 30 000 000 до 1 года см. условия до 2 дней
Авто-рост
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.95% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней
Бизнес без границ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.6% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней
Бизнес-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.9% 30 000 000 до 15 лет требуется, см. условия до 2 дней
Бизнес-экспортер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16.8% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия до 2 дней
Ликвидная недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 30 000 000 до 6 лет недвижимость 1 день
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Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней
Простой
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 3 000 000 до 3 лет см. условия до 1 дня
Снежная ставка
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 1 дня
Тендерный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 20 000 000 до 1 года не требуется от 2 до 5 дней
Фонд для бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 5 000 000 до 5 лет см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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