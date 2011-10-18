Кредиты для бизнеса банка «Левобережный»

11 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15.5% 30 000 000 до 1 года см. условия до 2 дней

Авто-рост Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.95% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 2 дней

Бизнес без границ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.6% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней

Бизнес-ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.9% 30 000 000 до 15 лет требуется, см. условия до 2 дней

Бизнес-экспортер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16.8% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия до 2 дней

Ликвидная недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 30 000 000 до 6 лет недвижимость 1 день

Перезагрузка Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней

Простой Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 3 000 000 до 3 лет см. условия до 1 дня

Снежная ставка Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 1 дня

Тендерный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 20 000 000 до 1 года не требуется от 2 до 5 дней

Фонд для бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 5 000 000 до 5 лет см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.