Кредиты для бизнеса банка «Левобережный»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Левобережный», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
11 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15.5%
|30 000 000
|до 1 года
|см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.95%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.6%
|30 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.9%
|30 000 000
|до 15 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16.8%
|30 000 000
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.5%
|30 000 000
|до 6 лет
|недвижимость
|1 день
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|30 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|3 000 000
|до 3 лет
|см. условия
|до 1 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|30 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|до 1 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.5%
|20 000 000
|до 1 года
|не требуется
|от 2 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|5 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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