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Кредиты для бизнеса Локо-Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Локо-Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Автотранспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.55% 150 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.25% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Быстрые деньги
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 10 000 000 до 3 лет см. условия
Госконтракт плюс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% 50 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.25% 150 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Оборудование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.75% 150 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Локо-Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность Минеевой Татьяне- кредитному специалисту по юридическим лицам.Она работает в Сормовском филиале.Она мне оказала квалифицированную помощь при получении... Весь отзыв
Все отзывы
13 343

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