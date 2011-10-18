Кредиты для бизнеса НБД-Банка

6 кредитов для бизнеса

Для владельцев бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16.9% 45 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Оборотные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.65% — до 3 лет требуется, см. условия —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 1 000 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Проще простого Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 18.9% 1 000 000 до 3 лет транспортные средства 3 дня

Универсальный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.65% 300 000 000 до 5 лет требуется, см. условия — доллары США 15% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия — евро 8.5% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Экспресс -кредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 32% 300 000 до 3 лет не требуется 1 день

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.