Вход

Кредиты для бизнеса НБД-Банка

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в НБД-Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Для владельцев бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16.9% 45 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Оборотные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.65% до 3 лет требуется, см. условия
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Проще простого
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 18.9% 1 000 000 до 3 лет транспортные средства 3 дня
Универсальный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.65% 300 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
доллары США 15% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
евро 8.5% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Экспресс -кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 32% 300 000 до 3 лет не требуется 1 день
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
6 243

Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, Агророс.

Другие продукты: Потребительские кредиты, Кредитные карты, Ипотека, Автокредиты