Кредиты для бизнеса ОТП Банка

4 кредита для бизнеса

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 5 000 000 до 1 года не требуется до 3 дней

ОТП Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 15 000 000 до 3 лет см. условия —

ОТП Развитие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 15 000 000 до 7 лет см. условия —

ОТП Экспресс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 1 000 000 до 1 года не требуется —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.