Кредиты для бизнеса ОТП Банка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса ОТП Банкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в ОТП Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
4 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|5 000 000
|до 1 года
|не требуется
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|15 000 000
|до 3 лет
|см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|15 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|1 000 000
|до 1 года
|не требуется
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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