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Кредиты для бизнеса ОТП Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в ОТП Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 5 000 000 до 1 года не требуется до 3 дней
ОТП Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 15 000 000 до 3 лет см. условия
ОТП Развитие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 15 000 000 до 7 лет см. условия
ОТП Экспресс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 1 000 000 до 1 года не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка ОТП Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Оформил в ОТП Банке кредит на покупку франшизы для бизнеса. В какой-то момент потребовалась справка по исполнению кредитного договора. Боялся, что потребуется много времени для... Весь отзыв
Все отзывы
20 837

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