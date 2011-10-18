Кредиты для бизнеса Примсоцбанка

6 кредитов для бизнеса

Бизнес-Госзаказ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 35 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней

Бизнес-Ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 35 000 000 до 8 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней

Бизнес-Рефинанс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 35 000 000 до 6 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней

Бизнес-Универсальный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 35 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней

Бизнес-Универсальный (основные средства) Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 35 000 000 до 6 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней

С минимальным пакетом документов Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.9% 2 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 2 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.