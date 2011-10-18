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Кредиты для бизнеса Примсоцбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Примсоцбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Бизнес-Госзаказ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 35 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней
Бизнес-Ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 35 000 000 до 8 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней
Бизнес-Рефинанс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 35 000 000 до 6 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней
Бизнес-Универсальный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 35 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней
Бизнес-Универсальный (основные средства)
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 35 000 000 до 6 лет требуется, см. условия от 2 до 3 дней
С минимальным пакетом документов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.9% 2 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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