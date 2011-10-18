Вход

Кредиты для бизнеса банка «РНКБ»

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в Российском Национальном Коммерческом Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Агроинвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 5% 70 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Агрооборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 5% 50 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Инвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 100 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Программа «6,5»
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Фермер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 5% 5 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Экспресс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.9% 5 000 000 до 1 года не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
4 336

Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, Агророс.