Кредиты для бизнеса банка «РНКБ»

7 кредитов для бизнеса

Агроинвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 5% 70 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Агрооборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 5% 50 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Инвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.5% 100 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Программа «6,5» Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Фермер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 5% 5 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Экспресс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.9% 5 000 000 до 1 года не требуется —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.