Кредиты для бизнеса Росбанка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса Росбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Росбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
6 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.38%
|100 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.38%
|100 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.38%
|100 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.38%
|100 000 000
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.41%
|—
|до 1 года
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.38%
|100 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Росбанк
Оценка: 5 Не засчитана
АО "АМИРА" является клиентом ПАО РОСБАНК с 2017 года. Выражаем огромную благодарность старшему менеджеру по работе с корпоративными клиентами Северо-Западного филиала ПАО РОСБАНК... Весь отзыв
Оценка: 5
Добрый день! Являюсь клиентом Росбанка с 2010 года, есть с чем сравнить, тем более за столь длительный период. Основное преимущество отделения Банка в г.Канске – это... Весь отзыв
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