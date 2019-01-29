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Кредиты для бизнеса Росбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Росбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Авто-классика
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.38% 100 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.38% 100 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Коммерческая ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.38% 100 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.38% 100 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.41% до 1 года не требуется
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.38% 100 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Росбанк

Оценка: 5 Не засчитана
АО "АМИРА" является клиентом ПАО РОСБАНК с 2017 года. Выражаем огромную благодарность старшему менеджеру по работе с корпоративными клиентами Северо-Западного филиала ПАО РОСБАНК... Весь отзыв
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