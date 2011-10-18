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Кредиты для бизнеса Саровбизнесбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Саровбизнесбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

НАоборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 15 000 000 до 2 лет см. условия
Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 15 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 7 лет поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
СББ — Линия
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 15 000 000 до 5 лет см. условия
Транспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% 6 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Чеснокредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 15 000 000 до 5 лет см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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