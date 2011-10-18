Кредиты для бизнеса Саровбизнесбанка

6 кредитов для бизнеса

НАоборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 15 000 000 до 2 лет см. условия —

Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 15 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 1 000 000 000 до 7 лет поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса —

СББ — Линия Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 15 000 000 до 5 лет см. условия —

Транспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% 6 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Чеснокредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 15 000 000 до 5 лет см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.