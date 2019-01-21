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Кредиты для бизнеса Сбербанка России

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Сбербанке России, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

12 кредитов для бизнеса

Бизнес-Актив
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 7 лет гарантии
Бизнес-Доверие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% до 3 лет см. условия от 3 дней
Бизнес-Инвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 10 лет требуется, см. условия
Бизнес-Контракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 600 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 3 до 5 дней
Бизнес-Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 10 лет требуется, см. условия
Бизнес-Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 4 лет требуется, см. условия
Бизнес-Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 17 000 000 до 1 года
Бизнес-Проект
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Доверие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15.5% 3 000 000 до 3 лет не требуется до 3 дней
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет гарантии Корпорации МСП
Экспресс под залог
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16.5% 5 000 000 до 4 лет требуется, см. условия до 3 дней
Экспресс-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.9% 10 000 000 до 15 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Сбербанк России

Оценка: 4 Не засчитана
Как ИП уже 12 лет обслуживаюсь в этом офисе, не могу не заметить улучшения в работе, клиентские менеджеры к сожалению меняются, но отношения с прежними и новыми прямо партнерские... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить огромную благодарность менеджеру по обслуживанию корпоративных клиентов П-вой Анне Ш. После отзыва лицензии в банке АО "Востсибтранскомбанк", наша компания... Весь отзыв
Все отзывы
182 652

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