Кредиты для бизнеса Сбербанка России

12 кредитов для бизнеса

Бизнес-Актив Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 7 лет гарантии —

Бизнес-Доверие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% — до 3 лет см. условия от 3 дней

Бизнес-Инвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 10 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Контракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 600 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 3 до 5 дней

Бизнес-Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 10 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 4 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 17 000 000 до 1 года — —

Бизнес-Проект Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Доверие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15.5% 3 000 000 до 3 лет не требуется до 3 дней

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет гарантии Корпорации МСП —

Экспресс под залог Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16.5% 5 000 000 до 4 лет требуется, см. условия до 3 дней

Экспресс-ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.9% 10 000 000 до 15 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.