Кредиты для бизнеса Сбербанка России

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса Сбербанка Россииизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Сбербанке России, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
12 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 7 лет
|гарантии
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|—
|до 3 лет
|см. условия
|от 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|600 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|от 3 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 4 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|17 000 000
|до 1 года
|—
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|200 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15.5%
|3 000 000
|до 3 лет
|не требуется
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9.6%
|1 000 000 000
|до 3 лет
|гарантии Корпорации МСП
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16.5%
|5 000 000
|до 4 лет
|требуется, см. условия
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.9%
|10 000 000
|до 15 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Сбербанк России
Оценка: 4 Не засчитана
Как ИП уже 12 лет обслуживаюсь в этом офисе, не могу не заметить улучшения в работе, клиентские менеджеры к сожалению меняются, но отношения с прежними и новыми прямо партнерские... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить огромную благодарность менеджеру по обслуживанию корпоративных клиентов П-вой Анне Ш. После отзыва лицензии в банке АО "Востсибтранскомбанк", наша компания... Весь отзыв
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