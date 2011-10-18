Кредиты для бизнеса в Москве

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Название кредита
|Процентная ставка
|
Сумма кредита,
валюта
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Срок кредита
|Материальное обеспечение
|«Модернизация» Севергазбанк
|9,2—13,5%
|до 15 000 000, рубли
|до 7 лет
|требуется
|Оформить заявку
|«Рефинансирование» Севергазбанк
|от 11%
|1 000 000—15 000 000, рубли
|до 7 лет
|требуется
|Оформить заявку
|«Рефинансирование» Урал ФД
|от 11,5%
|500 000—14 500 000, рубли
|до 10 лет
|не требуется
|Оформить заявку
|«Инвестиционное финансирование» Урал ФД
|от 12%
|500 000—14 500 000, рубли
|6 мес.—10 лет
|требуется
|Оформить заявку
|«Бизнес-Ипoтeкa» Урал ФД
|от 12%
|500 000—14 500 000, рубли
|6 мес.—10 лет
|недвижимость
|Оформить заявку
|«Оборотное финансирование» Урал ФД
|от 12,4%
|500 000—14 500 000, рубли
|до 2 лет
|требуется
|Оформить заявку
|«Бизнес-Авто» Урал ФД
|от 14%
|от 200 000, рубли
|до 5 лет
|транспортные средства
|Оформить заявку
|«Бизнес-Оборудование» Урал ФД
|от 14%
|от 200 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|Оформить заявку
|«Бизнес-Доверие» Урал ФД
|от 16%
|от 200 000, рубли
|до 2 лет
|не требуется
|Оформить заявку
|«Агрооборот» РНКБ
|5%
|500 000—50 000 000, рубли
|до 1 года
|требуется
|«Агроинвест» РНКБ
|5%
|1 000 000—70 000 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|«Фермер» РНКБ
|5%
|250 000—5 000 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|«Бизнес-Фермер» Банк Уралсиб
|5%
|10 000 000—30 000 000, рубли
|до 1 года
|требуется
|«На залоговое имущество» ВТБ
|от 6%
|до 150 000 000, рубли
|до 10 лет
|приобретаемое имущество
|«Оборотный капитал» Москоммерцбанк
|7—11%
|см. условия, доллары
|6 мес.—3 года
|требуется
|«Инвестиционный капитал» Москоммерцбанк
|7—11%
|см. условия, доллары
|6 мес.—5 лет
|требуется
|«МСБ-Бизнес» Энерготрансбанк
|7,5%
|см. условия, доллары
|6 мес.—5 лет
|требуется
|«МСБ-Инвестиционный» Энерготрансбанк
|7,5%
|см. условия, доллары
|6 мес.—7 лет
|требуется
|«МСБ-Бизнес» Энерготрансбанк
|7,5%
|см. условия, евро
|6 мес.—5 лет
|требуется
|«МСБ-Инвестиционный» Энерготрансбанк
|7,5%
|см. условия, евро
|6 мес.—7 лет
|требуется
|«МСБ-Оборот» Энерготрансбанк
|8,25%
|см. условия, доллары
|1 мес.—3 года
|требуется
|«МСБ-Рефинансирование» Энерготрансбанк
|8,25%
|см. условия, доллары
|до 7 лет
|требуется
|«МСБ-Оборот» Энерготрансбанк
|8,25%
|см. условия, евро
|1 мес.—3 года
|требуется
|«МСБ-Рефинансирование» Энерготрансбанк
|8,25%
|см. условия, евро
|до 7 лет
|требуется
|«СуперОвердрафт» Промсвязьбанк
|от 8,5%
|до 60 000 000, рубли
|до 5 лет
|не требуется
|«Супер Оборотный» Банк «ФК Открытие»
|8,7%
|от 20 000 000, рубли
|до 2 лет
|требуется
|«Выгодный Рефинанс» Банк «ФК Открытие»
|8,7—9,5%
|от 5 000 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|«На уплату налогов» Центр-инвест
|9%
|от 50 000, рубли
|до 2 мес.
|требуется
|«На уплату таможенных платежей» Центр-инвест
|9%
|от 50 000, рубли
|до 2 мес.
|требуется
|«Пополнение оборотных средств» Банк «ФК Открытие»
|от 9%
|до 50 000 000, рубли
|до 3 лет
|требуется
|«Инвестиции» Банк «ФК Открытие»
|от 9%
|до 50 000 000, рубли
|до 15 лет
|требуется
|«Рефинансирование» Банк «ФК Открытие»
|от 9%
|до 50 000 000, рубли
|до 10 лет
|требуется
|«Контрактное финансирование» Банк «ФК Открытие»
|от 9%
|до 50 000 000, рубли
|до 3 лет
|требуется
|«Овердрафт» Банк «ФК Открытие»
|от 9%
|до 50 000 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|«Партнер-Авто» Кубань Кредит
|от 9%
|от 500 000, рубли
|6 мес.—5 лет
|требуется
|«Партнер-Инвест» Кубань Кредит
|от 9%
|от 500 000, рубли
|6 мес.—5 лет
|требуется
|«Партнер-Ипотека» Кубань Кредит
|от 9%
|от 500 000, рубли
|до 5 лет
|требуется
|«Партнер-Оборот» Кубань Кредит
|от 9%
|от 500 000, рубли
|6 мес.—2 года
|требуется
|«Партнер-Рефинанс» Кубань Кредит
|от 9%
|от 500 000, рубли
|6 мес.—5 лет
|поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
|«Оборотный» Локо-Банк
|9,25—14,55%
|300 000—150 000 000, рубли
|6 мес.—3 года
|требуется
|«Бизнес-ипотека» Локо-Банк
|9,25—14,75%
|1 000 000—150 000 000, рубли
|6 мес.—10 лет
|требуется
|«Программа 6,5» Сбербанк России
|9,6—10,6%
|10 000 000—1 000 000 000, рубли
|до 3 лет
|гарантии Корпорации МСП
|«Программа 6,5» Банк Зенит
|9,6—10,6%
|10 000 000—200 000 000, рубли
|до 3 лет
|требуется
|«Программа «6,5»» Россельхозбанк
|9,6—10,6%
|3 000 000—1 000 000 000, рубли
|до 10 лет
|гарантии Корпорации МСП
|«Программа «6,5»» Банк «Возрождение»
|9,6—10,6%
|10 000 000—1 000 000 000, рубли
|до 3 лет
|требуется
|«Программа «6,5»» РНКБ
|9,6—10,6%
|до 1 000 000 000, рубли
|до 3 лет
|требуется
|«Программа «6,5»» Банк Интеза
|9,6—10,6%
|от 5 000 000, рубли
|1 год—10 лет
|требуется
|«Программа «6,5»» Банк «Санкт-Петербург»
|9,6—10,6%
|3 000 000—1 000 000 000, рубли
|до 3 лет
|гарантии Корпорации МСП
|«Программа 6,5» Кубань Кредит
|от 9,6%
|5 000 000—1 000 000 000, рубли
|до 3 лет
|гарантии Корпорации МСП
|«Торговый» Севергазбанк
|от 9,7%
|до 15 000 000, рубли
|от 1 года
|требуется