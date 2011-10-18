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Кредиты для бизнеса в Москве

Кредитование юридических лиц, малого и среднего бизнеса банками Москвы

Характеристики кредита

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Москва
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Найден 201 кредит
Название кредита
  		Процентная ставка Сумма кредита,
валюта 		Срок кредита
  		Материальное обеспечение
«Модернизация» Севергазбанк 9,2—13,5% до 15 000 000, рубли до 7 лет требуется Оформить заявку
«Рефинансирование» Севергазбанк от 11% 1 000 000—15 000 000, рубли до 7 лет требуется Оформить заявку
«Рефинансирование» Урал ФД от 11,5% 500 000—14 500 000, рубли до 10 лет не требуется Оформить заявку
«Инвестиционное финансирование» Урал ФД от 12% 500 000—14 500 000, рубли 6 мес.—10 лет требуется Оформить заявку
«Бизнес-Ипoтeкa» Урал ФД от 12% 500 000—14 500 000, рубли 6 мес.—10 лет недвижимость Оформить заявку
«Оборотное финансирование» Урал ФД от 12,4% 500 000—14 500 000, рубли до 2 лет требуется Оформить заявку
«Бизнес-Авто» Урал ФД от 14% от 200 000, рубли до 5 лет транспортные средства Оформить заявку
«Бизнес-Оборудование» Урал ФД от 14% от 200 000, рубли до 5 лет требуется Оформить заявку
«Бизнес-Доверие» Урал ФД от 16% от 200 000, рубли до 2 лет не требуется Оформить заявку
«Агрооборот» РНКБ 5% 500 000—50 000 000, рубли до 1 года требуется  
«Агроинвест» РНКБ 5% 1 000 000—70 000 000, рубли до 5 лет требуется  
«Фермер» РНКБ 5% 250 000—5 000 000, рубли до 5 лет требуется  
«Бизнес-Фермер» Банк Уралсиб 5% 10 000 000—30 000 000, рубли до 1 года требуется  
«На залоговое имущество» ВТБ от 6% до 150 000 000, рубли до 10 лет приобретаемое имущество  
«Оборотный капитал» Москоммерцбанк 7—11% см. условия, доллары 6 мес.—3 года требуется  
«Инвестиционный капитал» Москоммерцбанк 7—11% см. условия, доллары 6 мес.—5 лет требуется  
«МСБ-Бизнес» Энерготрансбанк 7,5% см. условия, доллары 6 мес.—5 лет требуется  
«МСБ-Инвестиционный» Энерготрансбанк 7,5% см. условия, доллары 6 мес.—7 лет требуется  
«МСБ-Бизнес» Энерготрансбанк 7,5% см. условия, евро 6 мес.—5 лет требуется  
«МСБ-Инвестиционный» Энерготрансбанк 7,5% см. условия, евро 6 мес.—7 лет требуется  
«МСБ-Оборот» Энерготрансбанк 8,25% см. условия, доллары 1 мес.—3 года требуется  
«МСБ-Рефинансирование» Энерготрансбанк 8,25% см. условия, доллары до 7 лет требуется  
«МСБ-Оборот» Энерготрансбанк 8,25% см. условия, евро 1 мес.—3 года требуется  
«МСБ-Рефинансирование» Энерготрансбанк 8,25% см. условия, евро до 7 лет требуется  
«СуперОвердрафт» Промсвязьбанк от 8,5% до 60 000 000, рубли до 5 лет не требуется  
«Супер Оборотный» Банк «ФК Открытие» 8,7% от 20 000 000, рубли до 2 лет требуется  
«Выгодный Рефинанс» Банк «ФК Открытие» 8,7—9,5% от 5 000 000, рубли до 5 лет требуется  
«На уплату налогов» Центр-инвест 9% от 50 000, рубли до 2 мес. требуется  
«На уплату таможенных платежей» Центр-инвест 9% от 50 000, рубли до 2 мес. требуется  
«Пополнение оборотных средств» Банк «ФК Открытие» от 9% до 50 000 000, рубли до 3 лет требуется  
«Инвестиции» Банк «ФК Открытие» от 9% до 50 000 000, рубли до 15 лет требуется  
«Рефинансирование» Банк «ФК Открытие» от 9% до 50 000 000, рубли до 10 лет требуется  
«Контрактное финансирование» Банк «ФК Открытие» от 9% до 50 000 000, рубли до 3 лет требуется  
«Овердрафт» Банк «ФК Открытие» от 9% до 50 000 000, рубли до 5 лет требуется  
«Партнер-Авто» Кубань Кредит от 9% от 500 000, рубли 6 мес.—5 лет требуется  
«Партнер-Инвест» Кубань Кредит от 9% от 500 000, рубли 6 мес.—5 лет требуется  
«Партнер-Ипотека» Кубань Кредит от 9% от 500 000, рубли до 5 лет требуется  
«Партнер-Оборот» Кубань Кредит от 9% от 500 000, рубли 6 мес.—2 года требуется  
«Партнер-Рефинанс» Кубань Кредит от 9% от 500 000, рубли 6 мес.—5 лет поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса  
«Оборотный» Локо-Банк 9,25—14,55% 300 000—150 000 000, рубли 6 мес.—3 года требуется  
«Бизнес-ипотека» Локо-Банк 9,25—14,75% 1 000 000—150 000 000, рубли 6 мес.—10 лет требуется  
«Программа 6,5» Сбербанк России 9,6—10,6% 10 000 000—1 000 000 000, рубли до 3 лет гарантии Корпорации МСП  
«Программа 6,5» Банк Зенит 9,6—10,6% 10 000 000—200 000 000, рубли до 3 лет требуется  
«Программа «6,5»» Россельхозбанк 9,6—10,6% 3 000 000—1 000 000 000, рубли до 10 лет гарантии Корпорации МСП  
«Программа «6,5»» Банк «Возрождение» 9,6—10,6% 10 000 000—1 000 000 000, рубли до 3 лет требуется  
«Программа «6,5»» РНКБ 9,6—10,6% до 1 000 000 000, рубли до 3 лет требуется  
«Программа «6,5»» Банк Интеза 9,6—10,6% от 5 000 000, рубли 1 год—10 лет требуется  
«Программа «6,5»» Банк «Санкт-Петербург» 9,6—10,6% 3 000 000—1 000 000 000, рубли до 3 лет гарантии Корпорации МСП  
«Программа 6,5» Кубань Кредит от 9,6% 5 000 000—1 000 000 000, рубли до 3 лет гарантии Корпорации МСП  
«Торговый» Севергазбанк от 9,7% до 15 000 000, рубли от 1 года требуется  
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредиты для бизнеса в городах