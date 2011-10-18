Кредиты для бизнеса Севергазбанка

8 кредитов для бизнеса

Модернизация Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.2% 15 000 000 до 7 лет требуется, см. условия до 7 дней Оформить заявку

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 15 000 000 до 7 лет требуется, см. условия — Оформить заявку

Модернизация без залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.5% 3 000 000 до 3 лет см. условия —

Торговая линия Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия до 7 дней

Торговая линия без залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% 3 000 000 до 2 лет см. условия до 7 дней

Торговый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.7% 15 000 000 — требуется, см. условия до 7 дней

Торговый без залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 3 000 000 до 1 года см. условия —

Фонд Поддержки Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.5% 2 000 000 до 2 лет см. условия до 7 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.