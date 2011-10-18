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Кредиты для бизнеса Севергазбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Севергазбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

Модернизация
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.2% 15 000 000 до 7 лет требуется, см. условия до 7 дней Оформить заявку
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 15 000 000 до 7 лет требуется, см. условия Оформить заявку
Модернизация без залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 3 000 000 до 3 лет см. условия
Торговая линия
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия до 7 дней
Торговая линия без залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% 3 000 000 до 2 лет см. условия до 7 дней
Торговый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.7% 15 000 000 требуется, см. условия до 7 дней
Торговый без залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 3 000 000 до 1 года см. условия
Фонд Поддержки
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 2 000 000 до 2 лет см. условия до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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