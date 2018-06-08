Кредиты для бизнеса СМП Банка

4 кредита для бизнеса

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 300 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 200 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 60 000 000 до 6 месяцев не требуется —

Под залог недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.9% 300 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.