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Кредиты для бизнеса СМП Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в СМП Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 300 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 200 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 60 000 000 до 6 месяцев не требуется
Под залог недвижимости
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.9% 300 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка СМП Банк

Оценка: 5
Выражаем глубочайшую благодарность за сотрудничество, добросовестную и высококвалифицированную работу директору ДО "Университетский" АО "СМП Банк" КОРНЕЕВОЙ ОЛЬГЕ... Весь отзыв
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10 900

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