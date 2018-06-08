Кредиты для бизнеса СМП Банка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса СМП Банкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в СМП Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
4 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|300 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|200 000 000
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|60 000 000
|до 6 месяцев
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.9%
|300 000 000
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка СМП Банк
Оценка: 5
Выражаем глубочайшую благодарность за сотрудничество, добросовестную и высококвалифицированную работу директору ДО "Университетский" АО "СМП Банк" КОРНЕЕВОЙ ОЛЬГЕ... Весь отзыв
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