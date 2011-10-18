Вход

Кредиты для бизнеса банка «Снежинский»

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Снежинский», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Бизнес-Линия
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 3 до 5 дней
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 6 300 000 до 1 года см. условия от 3 до 5 дней
Развитие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней
Старт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней
Транспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли до 17.9% 6 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 1 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
2 538

Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, Агророс.

Другие продукты: Потребительские кредиты, Кредитные карты