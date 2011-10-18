Кредиты для бизнеса банка «Снежинский»

6 кредитов для бизнеса

Бизнес-Линия Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 30 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 3 до 5 дней

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 6 300 000 до 1 года см. условия от 3 до 5 дней

Развитие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней

Старт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней

Транспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли до 17.9% 6 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 1 до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.