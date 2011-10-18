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Кредиты для бизнеса Сургутнефтегазбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Сургутнефтегазбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

5 кредитов для бизнеса

Бизнес-Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.2% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.1% 100 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 5 дней
Кредит на кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.1% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 5 дней
На оборотный капитал
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16.5% 30 000 000 до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия до 5 дней
Рантье
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.8% 30 000 000 до 5 лет недвижимость до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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