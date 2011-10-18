Кредиты для бизнеса Сургутнефтегазбанка

5 кредитов для бизнеса

Бизнес-Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.2% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.1% 100 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 5 дней

Кредит на кредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.1% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 5 дней

На оборотный капитал Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16.5% 30 000 000 до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия до 5 дней

Рантье Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.8% 30 000 000 до 5 лет недвижимость до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.