Кредиты для бизнеса ИК Банка

4 кредита для бизнеса

Выгодный кредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 30 000 000 до 4 лет гарантийный депозит до 7 дней

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 5 лет недвижимость до 7 дней

Микро бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 3 000 000 до 4 лет требуется, см. условия —

Оборотные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.