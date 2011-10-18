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Кредиты для бизнеса ИК Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в ИК Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Выгодный кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 30 000 000 до 4 лет гарантийный депозит до 7 дней
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 5 лет недвижимость до 7 дней
Микро бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 3 000 000 до 4 лет требуется, см. условия
Оборотные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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