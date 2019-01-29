Кредиты для бизнеса Тинькофф Банка

3 кредита для бизнеса

На любые цели Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 2 000 000 до 3 лет не требуется до 2 дней

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 1 000 000 до 6 месяцев не требуется до 1 дня

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли см. условия 400 000 до 6 месяцев не требуется до 1 дня

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.