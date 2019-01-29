Кредиты для бизнеса Тинькофф Банка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса Тинькофф Банкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Тинькофф банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
3 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|2 000 000
|до 3 лет
|не требуется
|до 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|1 000 000
|до 6 месяцев
|не требуется
|до 1 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|см. условия
|400 000
|до 6 месяцев
|не требуется
|до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Тинькофф Банк
Оценка: 5 Проверяется
Лучший банк для меня как для ИП, так и для физ лица. Пользуюсь Тинькофф бизнес с удовольствием все удобно без заморочек, постоянная связь с банком, быстро и оперативно решаю все... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Выбрал банк Тинькофф для ведения бизнеса. Очень доволен, отзывчивые сотрудники, хорошее обслуживание. Понравилось что за мной закрепили персонального менеджера, который... Весь отзыв
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