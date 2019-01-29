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Кредиты для бизнеса Тинькофф Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Тинькофф банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

3 кредита для бизнеса

На любые цели
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 2 000 000 до 3 лет не требуется до 2 дней
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 1 000 000 до 6 месяцев не требуется до 1 дня
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли см. условия 400 000 до 6 месяцев не требуется до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Тинькофф Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Очень лояльный банк,хочу отметить что к концу 2018 года очень улучшилось обслуживание клиентов,банк слушает своих клиентов и помогает им а те в свою очередь советуют его... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Лучший банк для меня как для ИП, так и для физ лица. Пользуюсь Тинькофф бизнес с удовольствием все удобно без заморочек, постоянная связь с банком, быстро и оперативно решаю все... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Выбрал банк Тинькофф для ведения бизнеса. Очень доволен, отзывчивые сотрудники, хорошее обслуживание. Понравилось что за мной закрепили персонального менеджера, который... Весь отзыв
Все отзывы
5 540

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