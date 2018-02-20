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Кредиты для бизнеса Транскапиталбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Транскапиталбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

3 кредита для бизнеса

Производство и переработка
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% 100 000 000 до 5 лет
Торговля и сфера услуг
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Транскапиталбанк

Оценка: 5 Не засчитана
Наша компания ООО"Энерго-Холдинг" работает с "ТрансКапиталБанком" уже более одного года. За всё это время мы получаем со стороны банка обслуживание самого высокого качества... Весь отзыв
Все отзывы
8 750

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