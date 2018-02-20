Кредиты для бизнеса Транскапиталбанка

Оценка:
Кредиты для бизнеса Транскапиталбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Транскапиталбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
3 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14%
|100 000 000
|до 5 лет
|—
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Транскапиталбанк
Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуйте!
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Наша компания ООО"Энерго-Холдинг" работает с "ТрансКапиталБанком" уже более одного года. За всё это время мы получаем со стороны банка обслуживание самого высокого качества... Весь отзыв
Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, Агророс.
Другие продукты: Кредитные карты, Автокредиты