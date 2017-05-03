Кредиты для бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития

7 кредитов для бизнеса

Бизнес-рост Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% 2 000 000 до 2 лет не требуется от 2 дней

Обеспечительный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 30 000 000 до 2 лет см. условия —

Овердрафт Авансовый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% 3 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней

Овердрафт Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16.8% 1 000 000 до 2 лет не требуется —

Овердрафт Экспресс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 22% 500 000 до 2 лет не требуется 1 день

Рефинанс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней

Экспресс-кредит под залог Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 1 до 3 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.