Кредиты для бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развитияизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Уральском Банке Реконструкции и Развития, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
7 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16%
|2 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|от 2 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|30 000 000
|до 2 лет
|см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16%
|3 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16.8%
|1 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|22%
|500 000
|до 2 лет
|не требуется
|1 день
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|10 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|от 1 до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Уральский Банк Реконструкции и Развития
Оценка: 5
Сотрудничаем с Уральским банком уже 3 года. Пользуемся разными услугами, в том числе 2 года назад подписали договор по кредитному овердрафту. В конце этого года нам продлили... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Стал ИП чуть больше года назад. Решил, что хватит пахать на дядю и пора работать на себя и свое будущее. Обслуживаюсь в Уральском банке с открытия бизнеса, выбирал среди трех... Весь отзыв
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