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Кредиты для бизнеса Уральского Банка Реконструкции и Развития

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Уральском Банке Реконструкции и Развития, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Бизнес-рост
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% 2 000 000 до 2 лет не требуется от 2 дней
Обеспечительный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 30 000 000 до 2 лет см. условия
Овердрафт Авансовый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% 3 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней
Овердрафт Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16.8% 1 000 000 до 2 лет не требуется
Овердрафт Экспресс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 22% 500 000 до 2 лет не требуется 1 день
Рефинанс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 5 дней
Экспресс-кредит под залог
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия от 1 до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Уральский Банк Реконструкции и Развития

Оценка: 5 Не засчитана
В январе 2018 года обратился как частный предприниматель в одно из отделений Уральского банка, с целью получения кредита для пополнения оборотных средств.
... Весь отзыв
Оценка: 5
Сотрудничаем с Уральским банком уже 3 года. Пользуемся разными услугами, в том числе 2 года назад подписали договор по кредитному овердрафту. В конце этого года нам продлили... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Стал ИП чуть больше года назад. Решил, что хватит пахать на дядю и пора работать на себя и свое будущее. Обслуживаюсь в Уральском банке с открытия бизнеса, выбирал среди трех... Весь отзыв
Все отзывы
25 264

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