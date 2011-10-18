Кредиты для бизнеса банка «Урал ФД»

7 кредитов для бизнеса

Бизнес-Авто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — до 5 лет транспортные средства от 2 до 5 дней Оформить заявку

Бизнес-Доверие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% — до 2 лет не требуется до 3 дней Оформить заявку

Бизнес-Ипoтeкa Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 14 500 000 до 10 лет недвижимость от 2 до 5 дней Оформить заявку

Бизнес-Оборудование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — до 5 лет требуется, см. условия от 2 до 5 дней Оформить заявку

Инвестиционное финансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 14 500 000 до 10 лет требуется, см. условия до 5 дней Оформить заявку

Оборотное финансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.4% 14 500 000 до 2 лет требуется, см. условия до 5 дней Оформить заявку

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 14 500 000 до 10 лет не требуется — Оформить заявку

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.