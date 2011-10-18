Кредиты для бизнеса банка «Урал ФД»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Урал ФД», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
7 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14%
|—
|до 5 лет
|транспортные средства
|от 2 до 5 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16%
|—
|до 2 лет
|не требуется
|до 3 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|14 500 000
|до 10 лет
|недвижимость
|от 2 до 5 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|от 2 до 5 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|14 500 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|до 5 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.4%
|14 500 000
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|до 5 дней
|Оформить заявку
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.5%
|14 500 000
|до 10 лет
|не требуется
|—
|Оформить заявку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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