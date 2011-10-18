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Кредиты для бизнеса банка «Урал ФД»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Урал ФД», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Бизнес-Авто
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% до 5 лет транспортные средства от 2 до 5 дней Оформить заявку
Бизнес-Доверие
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% до 2 лет не требуется до 3 дней Оформить заявку
Бизнес-Ипoтeкa
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 14 500 000 до 10 лет недвижимость от 2 до 5 дней Оформить заявку
Бизнес-Оборудование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% до 5 лет требуется, см. условия от 2 до 5 дней Оформить заявку
Инвестиционное финансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 14 500 000 до 10 лет требуется, см. условия до 5 дней Оформить заявку
Оборотное финансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.4% 14 500 000 до 2 лет требуется, см. условия до 5 дней Оформить заявку
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 14 500 000 до 10 лет не требуется Оформить заявку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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