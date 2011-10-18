Кредиты для бизнеса Вкабанка

5 кредитов для бизнеса

Делу дом Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 5 лет требуется, см. условия —

Новое дыхание Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 3 лет требуется, см. условия —

Новый импульс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 5 лет требуется, см. условия —

Стимул Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 8.5% 2 500 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Технопарк Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 5 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.