Кредиты для бизнеса Владбизнесбанка

4 кредита для бизнеса

Бизнес-ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% 50 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Оборот Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.8% 60 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Бизнес-Целевой Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.9% 30 000 000 до 7 лет см. условия —

Предпринимательский Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.2% 3 000 000 до 3 лет см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.