Вход

Кредиты для бизнеса Владбизнесбанка

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в Владбизнесбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Бизнес-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 50 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Бизнес-Оборот
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.8% 60 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Бизнес-Целевой
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.9% 30 000 000 до 7 лет см. условия
Предпринимательский
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.2% 3 000 000 до 3 лет см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Владбизнесбанк

Все отзывы
2 056

Похожие продукты других банков: Агророс, Далена Банк, Заубер Банк.