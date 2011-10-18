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Кредиты для бизнеса банка «Вологжанин»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Вологжанин», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Для лизинга
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 18% 700 000 до 3 лет см. условия
На исполнение контракта
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 18% требуется, см. условия
На пополнение оборотных средств
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия
Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 19% до 7 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% до 1 года не требуется
Основные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 19% до 3 лет требуется, см. условия
Транспортные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 17% до 5 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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