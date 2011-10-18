Кредиты для бизнеса банка «Вологжанин»

7 кредитов для бизнеса

Для лизинга Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 18% 700 000 до 3 лет см. условия —

На исполнение контракта Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 18% — — требуется, см. условия —

На пополнение оборотных средств Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% — до 1 года и 6 месяцев требуется, см. условия —

Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 19% — до 7 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% — до 1 года не требуется —

Основные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 19% — до 3 лет требуется, см. условия —

Транспортные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 17% — до 5 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.