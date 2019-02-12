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Кредиты для бизнеса банка «ВТБ»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в ВТБ банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

Для участия в электронном аукционе
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 35 000 000 до 1 года не требуется
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
На залоговое имущество
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 6% 150 000 000 до 10 лет приобретаемое имущество
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 150 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 150 000 000 до 2 лет не требуется
Приобретение недвижимости
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 7 дней
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Экспресс-кредитование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 5 000 000 до 5 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка ВТБ

Оценка: 5 Не засчитана
На протяжении нескольких лет компания АО "ЮИТ Московский регион" работает с Банком ВТБ (ПАО) ,  М.О. г.Раменское. Сотрудники группы ипотечного кредитования ДС "Раменский" , в... Весь отзыв
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