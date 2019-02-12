Оценка: Проверяется
Кредиты для бизнеса банка «ВТБ»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в ВТБ банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
8 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|35 000 000
|до 1 года
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|150 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|6%
|150 000 000
|до 10 лет
|приобретаемое имущество
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|150 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.5%
|150 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|150 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|до 7 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10%
|150 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|5 000 000
|до 5 лет
|—
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка ВТБ
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день всем!
Хочу оставить отзыв о банке ВТБ 24 и в частности о сотруднике банка. ... Весь отзыв
Хочу оставить отзыв о банке ВТБ 24 и в частности о сотруднике банка. ... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
На протяжении нескольких лет компания АО "ЮИТ Московский регион" работает с Банком ВТБ (ПАО) , М.О. г.Раменское. Сотрудники группы ипотечного кредитования ДС "Раменский" , в... Весь отзыв
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