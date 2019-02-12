Кредиты для бизнеса банка «ВТБ»

8 кредитов для бизнеса

Для участия в электронном аукционе Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 35 000 000 до 1 года не требуется —

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

На залоговое имущество Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 6% 150 000 000 до 10 лет приобретаемое имущество —

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% 150 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 150 000 000 до 2 лет не требуется —

Приобретение недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 7 дней

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 150 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Экспресс-кредитование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 5 000 000 до 5 лет — —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.