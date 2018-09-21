Кредиты для бизнеса ВУЗ-Банка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса ВУЗ-Банкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в ВУЗ-Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
5 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.9%
|5 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|17%
|2 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|2 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|10 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|3 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|30 000 000
|до 2 лет
|см. условия
|от 3 до 5 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|30 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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