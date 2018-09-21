Кредиты для бизнеса ВУЗ-Банка

5 кредитов для бизнеса

Авансовый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.9% 5 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней

Быстрый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 17% 2 000 000 до 2 лет не требуется 2 дня

Надежный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 3 дня

Обеспечительный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 30 000 000 до 2 лет см. условия от 3 до 5 дней

Рефинанс Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 30 000 000 до 5 лет см. условия до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.