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Кредиты для бизнеса ВУЗ-Банка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в ВУЗ-Банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

5 кредитов для бизнеса

Авансовый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.9% 5 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней
Быстрый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 17% 2 000 000 до 2 лет не требуется 2 дня
Надежный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 3 дня
Обеспечительный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 30 000 000 до 2 лет см. условия от 3 до 5 дней
Рефинанс
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 30 000 000 до 5 лет см. условия до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка ВУЗ-Банк

Оценка: 5 Не засчитана
На протяжении 4 лет организация обслуживаются в ВУЗ-банк, отделение ДО "Университетский". Территориально офис очень удобно расположен для нашей компании. Сотрудники офиса всегда... Весь отзыв
Все отзывы
5 159

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