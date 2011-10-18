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Кредиты для бизнеса Запсибкомбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Запсибкомбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Автокредит для бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 20 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес-ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% 10 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
На реконструкцию
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% до 10 лет см. условия
На строительство недвижимости
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 10 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Оборудование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% 5 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Программа «6,5»
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 1 000 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.76% до 7 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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