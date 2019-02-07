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Кредиты для бизнеса банка Зенит

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке Зенит, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

7 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.25% 150 000 000 до 1 года не требуется
Контракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.25% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Оборотные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.25% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Оборудование и транспорт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 200 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 10 дней
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.1% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк Зенит

Оценка: 5 Проверяется
Банк ЗЕНИТ является партнёром нашей компании на протяжении уже нескольких лет.
Пользуемся РКО и кредитами. Очень нравится интернет-банк, удобно и функционально. По кредитованию... Весь отзыв
Все отзывы
13 992

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