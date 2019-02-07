Кредиты для бизнеса банка Зенит

Оценка: Проверяется
Кредиты для бизнеса банка Зенитизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке Зенит, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
7 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.25%
|150 000 000
|до 1 года
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|200 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.25%
|200 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.25%
|200 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|200 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9.6%
|200 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.1%
|200 000 000
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Банк Зенит
Оценка: 5 Не засчитана
Открывали расчетный счет в этом банке для организации. Сотрудники предоставили полную информацию по выбору тарифов, также рассказали по вариантам обслуживания физических лиц... Весь отзыв
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