Кредиты для бизнеса банка Зенит

7 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.25% 150 000 000 до 1 года не требуется —

Контракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Недвижимость Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.25% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Оборотные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.25% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Оборудование и транспорт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 200 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% 200 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 10 дней

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.1% 200 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.