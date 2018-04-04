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Кредитные карты в банках РФ

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​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит
​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит

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Кредитная карта "Тепло" от Восточного Экспресс Банка
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> M.Surveyor пишет:
> для подстраховки можно иметь счет сейф

Для кредитки этот счет бесполезен. К тому же закрывается он только в офисе и никакой пользы...
gammavit 11798
Кредитные карты Банка Москвы
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> Patiok пишет:
> Карта получена 19.03.15, сейчас на ней срок годности 03/19. Планировал погасить задолженность 20.02 и в этот же день пойти написать...
serj66 9976
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Вопрос — ответ

На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

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Вопрос Есть ответ

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, а могу ли я получить дебетовую карту Польза по почте.

12.02.2019
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Вопрос Есть ответ

Добрый день! Вчера, при покупке электронного ОСАГО в Альфастраховании с моей карты дополнительно списали средства. Как оказалось позднее, АльфаСтрахование скрытым путем оформило дополнительный полис. От Банка при покупке поступило СМС для подтверждения транзакции на сумму ОСАГО, которую я подтвердила. Но следом прошло списание отдельной транзакцией без смс подтверждения. Без моего согласия была списана сумма, как такое возможно! При обращении в Банк, сообщили что возможны настройки на сайте компании и мне предложено было лишь заблокировать карту с дальнейшим перевыпуском. Я естественно отказалась, почему наживается крупная компания, а страдаю я. Каким образом я могу защитить свою карту и средства от подобного списания без подтверждения и куда можно подать жалобу на подобные действия со стороны страховой компании?

12.02.2019
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Последние отзывы о кредитных картах

Оценка: 4 Проверяется
Решил стать клиентом банка, получив карту "Большой кешбек". Уж очень привлекательными выглядят условия по данной карточке. Здесь и бесплатный выпуск и обслуживание карты, и хороший... Весь отзыв
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Строго говоря, эта карта не предполагает возможности использования собственных средств. В России, однако, кредитной принято называть любую банковскую карту с лимитом, в том числе дебетовые карты с овердрафтом — они-то и получили наибольшее распространение в нашей стране. С помощью таких продуктов заемщик может не только пользоваться заемными средствами банка, но и оставлять на счете личные деньги, снимая их в банкоматах по специальным тарифам. Отдельные банки начисляют на положительный остаток средств на картсчете проценты, зачастую сопоставимые с процентами по срочным вкладам, что делает использование их еще более выгодным.

Существенные преимущества держателю дают также продукты с льготным периодом: погашая задолженность полностью в течение определенного срока (как правило, 30–60 календарных дней), держатель ограждает себя от необходимости уплаты процентов. При выборе варианта с такой опцией потенциальному держателю следует обратить внимание, на какие операции распространяются условия грейс-периода. Иногда льготный период покрывает только операции безналичной оплаты и не действует в случае снятия наличных.

Многие банки предлагают оформить без справок о доходах, однако лимит по таким предложениям обычно невелик. Чтобы взять такой вариант с существенным запасом заемных средств, придется предоставить в банк справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка.

Чтобы решить, какой банк выбрать, вам следует сравнить стоимость выпуска и годового обслуживания различных эмитентов, условия действия льготного периода, процентные ставки, количество и удобство расположения собственных банкоматов банка, а также ATM его партнеров, и другие значимые для держателя параметры.

Где можно оформить?

Клиент может подать заявку в отделении банка, в торговых и сервисных точках, аэропортах, а также через Интернет. Причем заказать ее можно не только на сайте банка-эмитента, где пользователю предлагается лишь ограниченная линейка продуктов. Существенная информационная база и удобный поиск по условиям карточного кредитования на портале Банки.ру позволяет посетителю сравнить несколько сот предложений от различных банков, выбрать подходящие тариф и дизайн и сразу же подать онлайн заявку в один или несколько банков. Прежде чем оформить онлайн, потребитель может также ознакомиться с отзывами других клиентов того или иного банка в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Получить пластик, как правило, можно в отделении банка либо курьером. Но Россия велика: некоторые клиенты проживают за десятки километров от ближайшего банковского офиса, поэтому отдельные участники рынка высылают карты по почте.

Пользователи портала Банки.ру из разных регионов России - могут подобрать и оформить выгодные предложения.

Отдельно стоит рассмотреть карту рассрочки Халва и плюсы и минусы такого вида продуктов.

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