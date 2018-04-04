Строго говоря, эта карта не предполагает возможности использования собственных средств. В России, однако, кредитной принято называть любую банковскую карту с лимитом, в том числе дебетовые карты с овердрафтом — они-то и получили наибольшее распространение в нашей стране. С помощью таких продуктов заемщик может не только пользоваться заемными средствами банка, но и оставлять на счете личные деньги, снимая их в банкоматах по специальным тарифам. Отдельные банки начисляют на положительный остаток средств на картсчете проценты, зачастую сопоставимые с процентами по срочным вкладам, что делает использование их еще более выгодным.

Существенные преимущества держателю дают также продукты с льготным периодом: погашая задолженность полностью в течение определенного срока (как правило, 30–60 календарных дней), держатель ограждает себя от необходимости уплаты процентов. При выборе варианта с такой опцией потенциальному держателю следует обратить внимание, на какие операции распространяются условия грейс-периода. Иногда льготный период покрывает только операции безналичной оплаты и не действует в случае снятия наличных.

Многие банки предлагают оформить без справок о доходах, однако лимит по таким предложениям обычно невелик. Чтобы взять такой вариант с существенным запасом заемных средств, придется предоставить в банк справку о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка.

Чтобы решить, какой банк выбрать, вам следует сравнить стоимость выпуска и годового обслуживания различных эмитентов, условия действия льготного периода, процентные ставки, количество и удобство расположения собственных банкоматов банка, а также ATM его партнеров, и другие значимые для держателя параметры.

Где можно оформить?

Клиент может подать заявку в отделении банка, в торговых и сервисных точках, аэропортах, а также через Интернет. Причем заказать ее можно не только на сайте банка-эмитента, где пользователю предлагается лишь ограниченная линейка продуктов. Существенная информационная база и удобный поиск по условиям карточного кредитования на портале Банки.ру позволяет посетителю сравнить несколько сот предложений от различных банков, выбрать подходящие тариф и дизайн и сразу же подать онлайн заявку в один или несколько банков. Прежде чем оформить онлайн, потребитель может также ознакомиться с отзывами других клиентов того или иного банка в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Получить пластик, как правило, можно в отделении банка либо курьером. Но Россия велика: некоторые клиенты проживают за десятки километров от ближайшего банковского офиса, поэтому отдельные участники рынка высылают карты по почте.

Пользователи портала Банки.ру из разных регионов России - могут подобрать и оформить выгодные предложения.

Отдельно стоит рассмотреть карту рассрочки Халва и плюсы и минусы такого вида продуктов.

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