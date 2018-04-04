Кредитные карты в банках РФ
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
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Популярные предложения
|Название, банк
|Ставка
|Кредитный лимит, ₽
|от 27%
|до 600 000
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Онлайн - заявка
641 заявка
|20%
|до 120 000
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Онлайн - заявка
9 159 заявок
|от 0%
|до 300 000
|
Онлайн - заявка
5 373 заявки
|от 12%
|до 300 000
|
Онлайн - заявка
3 251 заявка
Тема дня
Активная положительная кредитная история, то есть хотя бы один полностью выплаченный в срок кредит, может стать «проводником» в нескольких сферах жизни. Как — рассказывает портал Банки.ру.
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Новинки
|Название, банк
|Ставка
|Кредитный лимит, ₽
|от 25%
|до 600 000
|
Онлайн - заявка
2 139 заявок
|от 27%
|до 600 000
|
Онлайн - заявка
641 заявка
|20%
|до 120 000
|
Онлайн - заявка
9 159 заявок
|от 12%
|до 300 000
|
Онлайн - заявка
3 251 заявка
|от 15%
|до 700 000
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Онлайн - заявка
395 заявок
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- ставка от 27% годовых
- до 600 000 ₽
- льготный период 110 дней
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Большой льготный период
- ставка 20% годовых
- до 120 000 ₽
- льготный период 1850 дней
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Карта рассрочки
- ставка от 0% годовых
- до 300 000 ₽
- льготный период 365 дней