В этом каталоге посетители портала Банки.ру могут ознакомиться с картами Альфа-Банка, а также с основными условиями по каждому предложению: категория, валюта, минимальная процентная ставка, лимит, необходимые документы. На странице интересующего вас предложения можно найти более подробную информацию (требования, предъявляемые к заемщику, экспертная оценка, комиссии). Оформить и получить можно, подав онлайн-заявку (при наличии такой возможности) или посетив офис данной кредитной организации.

Кредитная карта предоставляет держателю такой способ оплаты, при котором он может рассчитываться за приобретение товаров и услуг средствами банка, а затем возвращать их аннуитетными платежами. Сегодня услуга по выпуску подобных продуктов доступна в большинстве крупных кредитных организаций.

Простой в использование и понятный онлайн-сервис Banki.ru показывает своим клиентам самые актуальные предложение от надежных банков с проверенной репутацией. Здесь можно:

· сравнить процентные ставки и другие условия у разных продуктов (например, доступный лимит);

· удостовериться в соответствии требованиям по возрасту, трудовому стажу;

· используя онлайн-калькулятор, сделать расчеты и составить примерный график платежей;

· подобрать оптимальный вариант (учитывая такие параметры, как начисление процентов на остаток, предоставление отсрочки платежа, получение кешбэка);

· ознакомиться с отзывами других клиентов о продуктах и сервисе в выбранном банке;

· напрямую подать заявку.

Преимущества «Альфа-Банка» Для того чтобы получить данную услугу, достаточно воспользоваться онлайн-сервисом. Оформление через интернет происходит в несколько простых этапов:

· заполнение анкеты на официальном сайте банка без личного посещения офиса;

· ожидание решения. Оно принимается в течение нескольких минут;

· получение по указанному в заявлении адресу с подписанием договора. Документы доставляются бесплатно в удобное для клиента время.

При возникновении вопроса на любом из этапов можно получить консультацию по телефону горячей линии или написав в службу поддержки.

Таким образом, все – это быстро, просто и удобно.