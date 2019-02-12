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Кредитные карты Альфа-Банк

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17 кредитных карт

Visa Classic — Альфа-Банк
100 дней Classic
Visa Classic
6 314 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,99% до 500 000 до 100 дней не требуется
Mastercard Standard — Альфа-Банк
100 дней Standard
Mastercard Standard
294 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,99% до 500 000 до 100 дней не требуется
Visa Gold — Альфа-Банк
100 дней Visa Gold
Visa Gold
243 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,99% до 700 000 до 100 дней не требуется
Mastercard World «Cash Back» — Альфа-Банк
Cash Back
Mastercard World
133 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25,99% до 300 000 до 60 дней не требуется
MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Перекресток
Mastercard World
78 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 700 000 до 60 дней не требуется
Mastercard Gold — Альфа-Банк
100 дней Mastercard Gold
Mastercard Gold
24 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,99% до 700 000 до 100 дней не требуется
Visa Platinum — Альфа-Банк
100 дней Platinum
Visa Platinum
11 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 14,99% до 1 000 000 до 100 дней не требуется
Visa Signature «Alfa Travel» — Альфа-Банк
Alfa Travel
Visa Signature
11 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 500 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Platinum «РЖД Бонус» — Альфа-Банк
РЖД Platinum
Mastercard Platinum
2 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 1 000 000 до 60 дней не требуется
MasterCard World «РЖД Бонус» — Альфа-Банк
РЖД
Mastercard Standard
1 заявка за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 500 000 до 60 дней не требуется
Visa Signature «Alfa Travel Premium» — Альфа-Банк
Alfa Travel Premium
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 500 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Gold «РЖД Бонус» — Альфа-Банк
РЖД Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 700 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Standard «Aeroflot» — Альфа-Банк
Aeroflot
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 500 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Black Edition — Альфа-Банк
Aeroflot Black
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 1 000 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Gold «Aeroflot» — Альфа-Банк
Aeroflot Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 700 000 до 60 дней не требуется
MasterCard Platinum «Aeroflot» — Альфа-Банк
Aeroflot Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23,99% до 1 000 000 до 60 дней не требуется
Visa Classic «Пятерочка» — Альфа-Банк
Пятерочка
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 25,99% до 300 000 до 60 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Альфа-Банка

Оценка: 5 Проверяется
Прошу выразить огромную благодарность сотруднику - финансовому консультанту Елизавете Плохих за проявленное терпение и успешную разблокировку карты и приложения. Особенно прошу... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Читаю отзывы на данном сайте и немного поражён прежде всего безграмотностью самих клиентов. Не буду вдаваться в подробности и нравоучения, а просто могу порекомендовать... Весь отзыв
Все отзывы
503 100

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