Оценка: Проверяется
Кредитные карты Альфа-Банкизменить банк
17 кредитных карт
100 дней Classic
Visa Classic
6 314 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100 дней
|не требуется
100 дней Standard
Mastercard Standard
294 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100 дней
|не требуется
100 дней Visa Gold
Visa Gold
243 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,99%
|до 700 000
|до 100 дней
|не требуется
Cash Back
Mastercard World
133 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60 дней
|не требуется
Перекресток
Mastercard World
78 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60 дней
|не требуется
100 дней Mastercard Gold
Mastercard Gold
24 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,99%
|до 700 000
|до 100 дней
|не требуется
100 дней Platinum
Visa Platinum
11 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 14,99%
|до 1 000 000
|до 100 дней
|не требуется
Alfa Travel
Visa Signature
11 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60 дней
|не требуется
РЖД Platinum
Mastercard Platinum
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60 дней
|не требуется
РЖД
Mastercard Standard
1 заявка за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Альфа-Банка
Оценка: 5 Проверяется
Прошу выразить огромную благодарность сотруднику - финансовому консультанту Елизавете Плохих за проявленное терпение и успешную разблокировку карты и приложения. Особенно прошу... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Читаю отзывы на данном сайте и немного поражён прежде всего безграмотностью самих клиентов. Не буду вдаваться в подробности и нравоучения, а просто могу порекомендовать... Весь отзыв
503 100
Похожие продукты других банков: ВТБ, Русский Стандарт, Банк «ФК Открытие».
Другие продукты: Автокредиты