Вход

изменить банк

1 кредитная карта

Кредитная
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 24,5% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах БКС Премьер

Оценка: 4 Не засчитана
Откровенно говоря, кредитные карты – это блажь. И я продолжаю так считать, несмотря на то, что сама недавно ей пользовалась. На карту БКС я получаю зарплату. Собственно... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Пожалуй, это первый раз, когда хочется написать положительный отзыв о брокере. Но в данном случае есть за что поблагодарить. Почти год являюсь клиентом БКС, сначала завел карту... Весь отзыв
Все отзывы
2 594

Похожие продукты других банков: Форштадт — Московский офис, Сбербанк России, Альфа-Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Ипотека