Оценка: Не засчитана
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|24,5%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах БКС Премьер
Оценка: 5 Не засчитана
Пожалуй, это первый раз, когда хочется написать положительный отзыв о брокере. Но в данном случае есть за что поблагодарить. Почти год являюсь клиентом БКС, сначала завел карту... Весь отзыв
2 594
Похожие продукты других банков: Форштадт — Московский офис, Сбербанк России, Альфа-Банк.
Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Ипотека