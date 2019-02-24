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Кредитная карта «Подари детям улыбку»
Visa Classic «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- Благотворительность
деньги перечисляются в адрес региональной благотворительной общественной организации "Операция Улыбка"; пожертвования в виде денежных средств со счета, доступом к которому является Visa Classic "Подари детям улыбку" в размере 0,3% от суммы операции, но не более 20 руб. по каждой операции: оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и банкоматы, с использованием карты;оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов карты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 700 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
2,9%, мин. 75 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2,9%, мин. 75 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2,9%, мин. 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2,9%, мин. 75 руб.
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 58 лет
для женщин: от 21 до 53 лет
для женщин: от 21 до 53 лет
Подтверждение дохода
- другие документы, кроме справок о доходах
полис ОМС
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
Особые ограничения
- на сайте банка отсутсвует информация о санкциях за просрочку платежа
Дата актуализации
24.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная карта «Подари детям улыбку»» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Липецк
- Телефоны
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(4742) 32-93-29