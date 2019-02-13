Примсоцбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard Standard — Примсоцбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 300 ₽
- cash back 5%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay
Cash Back
5%
от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятия наличных - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка на сумму просроченного платежа - 36,5% годовых от суммы просроченного основного долга;
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 200 000 ₽
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 30 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- оформление карты по паспорту
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
- небольшой срок кредитования;
- непродолжительный льготный период
Дата актуализации
13.02.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42