Кузнецкбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Калита
Mastercard Standard «Калита» — Кузнецкбизнесбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 22% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- штраф за несвоевременную оплату процентов - 36% годовых;
- штраф за нарушение срока возврата кредита - 22% от непогашенной суммы;
- комиссия за конвертация - 0,5% от суммы (Mastercard), 1% от суммы (Visa)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 200 000 ₽
лимит кредитования устанавливается банком индивидуально
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 63 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
29.01.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Калита» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
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(3843) 70-38-88