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Кузнецкбизнесбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Калита

Mastercard Standard «Калита» — Кузнецкбизнесбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 22% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • Mastercard Standard «Калита» — Кузнецкбизнесбанк
  • Visa Classic «Калита» — Кузнецкбизнесбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • штраф за несвоевременную оплату процентов - 36% годовых;
  • штраф за нарушение  срока возврата кредита - 22% от непогашенной суммы;
  • комиссия за конвертация - 0,5% от суммы (Mastercard), 1% от суммы (Visa)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 200 000 ₽
лимит кредитования устанавливается банком индивидуально
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
22%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 100 руб.
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 18 до 63 лет
для женщин: от 18 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие средств в банкоматах / кассах сторонних банков
Дата актуализации
29.01.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Калита» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 70-38-88