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Кредитная с льготным периодом 100 дней Gold
MasterCard Gold — Русь
Основные характеристики
- ставка 24,75% годовых
- кредитный лимит до 200 000 ₽
- льготный период до 100 дней
- годовое обслуживание 4 000 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
4 000 ₽
единовременно за весь срок действия
Снятие наличных в банкоматах банка
5,5%
Снятие наличных в ПВН банка
5,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
6%, мин. 350 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
6%, мин. 350 руб.
Лимиты по операциям
получение наличных - 30 000 долл. в день; на все операции - 200 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- получение информации об остатке в стороннем банкомате - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 100 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24,75%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- невысокая процентная ставка;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
- срок проживания и регистрации на территории Оренбургской области — не менее 6 месяцев;
Дата актуализации
29.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная с льготным периодом 100 дней Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00