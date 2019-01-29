Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

чип Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 4 000 ₽ единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка 5,5% Снятие наличных в ПВН банка 5,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 6%, мин. 350 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 6%, мин. 350 руб. Лимиты по операциям получение наличных - 30 000 долл. в день; на все операции - 200 000 долл. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

получение информации об остатке в стороннем банкомате - 15 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 200 000 ₽ Льготный период до 100 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24,75% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

невысокая процентная ставка;

бесплатное СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

крупная комиссия за снятие кредитных средств Особые ограничения срок проживания и регистрации на территории Оренбургской области — не менее 6 месяцев; Дата актуализации 29.01.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.