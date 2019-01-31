программа Finnair Plus: начисление миль за использование карты в предприятиях торговли и сервиса; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты на рейсы "Finnair" или рейсы авиакомпаний-членов альянса Oneworld, а также на повышение класса обслуживания, оплату проживания в отелях, аренду автомобилей и другие услуги, представленные на сайте finnair.com:

3 000 приветственных баллов при совершении первой оплаты товаров, работ услуг с помощью карты;

1 балл за каждые потраченные 40 руб.