Урал ФД, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard Platinum — Урал ФД
Основные характеристики
- ставка 23% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 900 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 499 руб.
Лимиты по операциям
3 000 000 руб. - в месяц через банкоматы и ПВН банка, 300 000 руб. - в сутки через банкоматы банка, 30 000 руб. - в сутки через банкоматы и ПВН сторонних банков и банков-партнеров
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- пени на сумму просроченной задолженности - 36,5% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 62 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
доход в месяц не менее 15 000 рублей
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- крупная комиссия за снятие собственных / кредитных средств
Дата актуализации
08.02.2019 09:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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8 800 100-10-40 — единая справочная служба