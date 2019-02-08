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Урал ФД, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Platinum — Урал ФД
Основные характеристики
  • ставка 23% годовых
  • кредитный лимит до 299 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 499 руб.

Лимиты по операциям
3 000 000 руб. - в месяц через банкоматы и ПВН банка, 300 000 руб. - в сутки через банкоматы банка, 30 000 руб. - в сутки через банкоматы и ПВН сторонних банков и банков-партнеров
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • пени на сумму просроченной задолженности - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 23 до 62 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

доход в месяц не менее 15 000 рублей

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие собственных / кредитных средств
Дата актуализации
08.02.2019 09:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба