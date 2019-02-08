Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 499 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 499 руб. Лимиты по операциям 3 000 000 руб. - в месяц через банкоматы и ПВН банка, 300 000 руб. - в сутки через банкоматы банка, 30 000 руб. - в сутки через банкоматы и ПВН сторонних банков и банков-партнеров Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

пени на сумму просроченной задолженности - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 23% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 23 до 62 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме доход в месяц не менее 15 000 рублей Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;

возможность подтверждения дохода справкой по форме банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ Минусы наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

крупная комиссия за снятие собственных / кредитных средств Дата актуализации 08.02.2019 09:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.