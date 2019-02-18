Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Cirrus/Maestro Технологические особенности чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 700 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4% – за счет кредита

0% - до 100 000 руб. в день, свыше - 0,7% от суммы - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4% – за счет кредита

0% - до 100 000 руб. в день, свыше - 0,7% от суммы - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4% – за счет кредита

0,7% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4% – за счет кредита

0,7% - за счет собственных средств Лимиты по операциям максимальная сумма снятия - 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

штраф за несвоевременное погашение задолженности по кредиту - 18,25% годовых;

неустойка за несакционированный овердрафт - 50% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита при безупречном обслуживании долга в течение года лимит по карте может быть увеличен до 500 000 руб. до 150 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 30 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 28% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация постоянная в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы высокая стоимость годового обслуживания;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка (свыше 100 000 руб.);

непродолжительный льготный период;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 18.02.2019 11:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.